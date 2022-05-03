لماذا النخبة المصرية المدنية، الحلقة الاضعف؟!. - سعيد علام

2022/05/03 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام هل هي بسبب جينات هذه النخبة؟! هذا صحيح في جانب منه، طبقياً، هي محملة بصفات الطبقة البرجوازية الوسطى التي ولدت بعد 1952، وبها تشوه خلقي، بسبب عوامل تشكلها من اعلى بقرارات سلطوية فوقية، بعكس الطبقة البرجوازية الوسطى في الدول الصناعية التي لم تتشكل بقرارات سلطوية علوية، بل تشكلت من خلال نضالاتها ومعاركها التي خاضتها من اسفل، وانتزعت حقوقها بنضالاتها، وليس كعطايا من السلطة كما حدث في مصر 52، اتي ج ......





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