بفستان لفرساتشي مستوحى من عمارة نيويورك.. بليك ليفلي تدير الرؤوس في حفل

2022/05/03 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرّمت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي فن العمارة في مدينة نيويورك الأمريكية من خلال ارتدائها ثوبًا برّاقًا، خلال سيرها على السجادة الحمراء في حفل "ميت غالا"، ليلة الاثنين.

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