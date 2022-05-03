"هتلر اليهودي".. ما أصل الشائعة؟

2022/05/03 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة، بشأن وجود "دم يهودي" لأدولف هتلر لتعيد إلى الذاكرة شائعات ولدت قبل الحرب العالمية الثانية، بسبب الهوية الغامضة لجد الديكتاتور النازي.

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