الكاظمي: صحافتنا الحرة ضمان لبقية الحريات

2022/05/03 | 15:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الصحافة الحرة ضمان لبقية الحريات.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) : "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد التأكيد على أن صحافتنا الحرّة هي ضمان لبقية الحريات وأن الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق الذي نطمح له، على أمل أن تكون صحافتنا دليل الناس إلى الحقيقة، ‏ونستذكر بهذا اليوم بإجلال شهداء الكلمة الصادقة".

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