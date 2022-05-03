مفوضية حقوق الانسان ترصد اخطر الانهر في العراق.. بدء باقتناص ضحاياه مبكرا

2022/05/03 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تقرير يوثق اخطر الانهر.

وقال مدير مفوضية ديالى صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "مع انحسار وجفاف اغلب الانهر المعروفة في ديالى تحول جدول اسفل الخالص المبطن وهو اشبه بنهر كبير يغذي حاليا مناطق واسعة في المحافظة وهو ينقل مياه نهر دجلة ويشكل شريان الحياة لمدينة بعقوبة والمناطق المجاورة الى نقطة جذب كبيرة للاطفال والشباب لغرض السباحة مع تصاعد درجات الحرارة".

واضاف مهدي، ان "قبل ايام سقط اول ضحايا الغرق في جدول اسفل الخالص غرب بعقوبة ونتوقع المزيد من حالات الغرق لان نقطة الجذب الكبيرة ستخلق منه اخطر الانهر في العراق داعيا الى اجراءات مبكرة تمنع السباحة العشوائية للاطفال والشباب وتراقب عن كثب الاوضاع في النهر".

واشار الى ان "ديالى تفقد من 20-30 ضحية غرقا بسبب السباحة في الانهر والجداول اغلبها في انهر ديالى ومهروت لكن بسبب الجفاف سيتحول الضغط الى جدول اسفل الخالص وهذا ما يدفعنا للتحذير المبكر".

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