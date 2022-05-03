نتيجة الخلافات.. تهاني العيد تغيب بين الأحزاب الكردية لأول مرة

2022/05/03 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الثلاثاء , عن غياب التهاني بمناسبة العيد بين الأحزاب الكردستانية ، وفيما عزا ذلك الى عمق الخلافات ، أشار الى ان غالبية السياح العراقيين خلال عطلة العيد توجهوا الى السليمانية دون اربيل .وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / ان ” […]

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