2022/05/03 | 15:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم يُعرف بعد سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الإصابات في مرض غامض حول العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد الإصابات في مرض غامض حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).