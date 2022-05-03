‏محافظ كركوك يهنئ رئيس شبكة الإعلام بمناسبة ذكرى تأسيس التلفزيون العراقي

2022/05/03 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

هنأ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الثلاثاء رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم بمناسبة ذكرى تأسيس التلفزيون العراقي.

وقال في الجبوري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالتهاني لشبكة الإعلام العراقي والعاملين في مجال الإعلام والصحافة بهذا اليوم الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس التلفزيون العراقي".

وبارك الجبوري "للدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي هذه المناسبة"، مؤكداً أن "الإعلام الوطني الذي يعمل لترسيخ التلاحم الاجتماعي ودعم القوات الأمنية البطلة وتقوية مؤسسات الدولة بما يعزز حرية الإعلام الذي يشهده بلدنا العزيز" .

وأضاف: "اننا باليوم العالمي لحرية الصحافة ،نؤكد موقفنا الثابت ورسالتنا في دعم الصحافة ومساندتها والتي تفتخر كركوك بأجوائها الحرة والآمنة الذي يتمتع بها الصحفيين والإعلاميين".

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