بوتين يوقع مرسومًا بعقوبات انتقامية ضد دول الغرب ردًا على

2022/05/03 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسومًا يحوي إجراءات اقتصادية انتقامية، في رده على "الإجراءات غير الودية" للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، حسب وثيقة نُشرت على الموقع الرسمي للحكومة.

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