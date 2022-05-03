دنيا عبد العزيز تفكر بالانتحار وتكشف عن السبب

2022/05/03 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدّثت النجمة المصرية "دنيا عبد العزيز" في لقاء اجرته مؤخرًا مع إحدى الصحف المصرية عن اللحظات الحزينة التي مرّت بها في حياتها وكيف تسببت هذه اللحظات والمواقف بتفكيرها بالانتحار وانهاء حياتها.

وكشفت دنيا بأنها فكرت بالانتحار لحظة وفاة والدتها حيث أنها كانت مقربة منها بشكل كبير ولم تتحمل فكرة الابتعاد عنها ومفارقتها بشكل نهائي، الا انها تراجعت عن الفكرة في الوقت المناسب وعاد لها وعيها على حد تعبيرها.

وقالت دنيا خلال المقابلة: "لقد ذهبت لأداء مناسك العمرة للمرة الأولى ودعيت الله من قلبي أن تكون لحظة وفاتي مع لحظة وفاة والدتي حتى لا نبتعد عن بعضنا".

وأضافت الفنانة المصرية: "ولكني استعدّت وعيي وابتعدت عن فكرة الانتحار بعد أن فكرت بالله عز وجل" وأضافت بأنها أيقنت ان الله امد في عمرها وتركها في الحياة بعد وفاة والدتها من أجل ان تقوم ببعض الأمور التي تتعلق بوالدتها مثل صدقات وان تجعلها تفخر بها".

ويشار بأن النجمة دنيا عبد العزيز تواجدت في الموسم الرمضاني الماضي 2022 من خلال مشاركتها في مسلسل "ملف سريّ" بشخصية أمينة، والمسلسل من بطولة الفنان هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد واخرون.

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