محافظة عراقية تتخذ اجراءً بحق منظمات وهمية تظهر وقت الانتخابات - عاجل

2022/05/03 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

كشفت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن اجراء اتخذته بحق منظمات مجتمع مدني وهمية تفتح وقت الانتخابات فقط لاغراض بعيدة عن دورها.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان ل (بغداد اليوم)، ان "تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وفقًا للقانون والمهام التي رسمت لها امر هام".

وأوضح الشعلان أن "في فترة الانتخابات تظهر منظمات وهمية تعمل على خداع الناس وتظليلهم وتفتح مقار كلها اغلب بعد موسم الانتخابات".

وأضاف أنه "لاجل منع وجود مثل هذه المنظمات وغيرها شكلنا داخل ديوان المحافظة مكتب لشؤون المنظمات يعمل على تنظيم عملها وفق القانون ويكون حلقة وصل بينها وبين الحكومة".

وتابع الشعلان "هذا المكتب اصبحت لديه قاعدة بيانات كاملة عن المنظمات الحقيقة المجازة غير الوهمية ويتعامل وفقًا لذلك".

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