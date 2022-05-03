2022/05/03 | 16:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين بغداد: اعداد آلية بالتعاون مع عدد من الفنانين والنحاتين لصيانة وتأهيل نصب كهرمانة بعد الحادث الذي تعرض له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/03 | 16:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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