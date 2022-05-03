انقلاب الرياض كانقلاب صنعاء صناعةٌ خارجية 4/1 - منذر علي

2022/05/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منذر_علي الانقلاب الجديد في الرياض يوم الخميس، 7 أبريل سنة 2022 كالانقلاب القديم في صنعاء يوم الأحد 21 سبتمبر سنة 2014.



ثمة تغييرٌ في المكان والزمان، ولكن ليس هناك تغيير في المضمون.



إذ مع وجود التباين الظاهر بين الانقلابيين، إلا أنَّ ما يوحدهم هو أنَّ انقلابيهما رجعيان في جوهره، يعبران عن تزاوج وثيق بين القِوَى الخارجية العدوانية التوسعية الماكرة وأدواتها الداخلية الرخيصة والتافهة.



إنهما فعلان انقلابيان ......





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