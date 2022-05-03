2022/05/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي139 - الحاضنة البشريةلقد تعود الإنسان على الحياة والنمو داخل هذه الحاضنة الزجاجية، ولا أحد له الحق أو القدرة على الخروج وإجتياز حواجز وحدود المكعب الإجتماعي الذي يحاصر البشرية في أغلب المجتمعات المعاصرة.



تشرق الشمس من جهة الشرق، وتختفي في نهاية النهار من جهة الغرب، حيث يتناول المواطن عشائه المعتاد ويشاهد الأخبار ثم بعض المسلسلات الرخيصة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحاضنة - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحاضنة - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).