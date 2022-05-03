إشكالية- في البدء كانت الكلمة 1/3 - كمال غبريال

2022/05/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال يلزم بداية أن نوضح، أن هذا المبحث يقوم على أن:الكون والوجود الذي يحيا الإنسان في بعض منه.



ليس به سوى المادة بمختلف صورها.



بقوانينها الطبيعية، وما تنتجه لنا من تكوينات ومظاهر طبيعية عشوائية.



لاقصدية ولاغائية.وأن الوعي الإنساني ناتج عن تفاعل بيولوچي لأعضاء جسد الإنسان المادية.



والذي مكن الإنسان من وعي الوجود بحواسه الخمس.



كما مكنه بقدرات العقل على إدراك علاقات الواقع.



وتحليلها وإعادة تركيبها ......





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