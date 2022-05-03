إردوغان والسعودية..

2022/05/03 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى جانب ما انعكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطرقت وسائل إعلام غربية إلى زيارة الرئيس التركي، وحللت أبعادها والمسارات التي قد تفرضها في المرحلة المقبلة.

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