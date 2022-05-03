ثماني سنوات على نهاية الحرب مع داعش والدمار لم يبارح قرى في شمال العراق

2022/05/03 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطفال يلعبون في مبنى مدمر في بلدة حبش في شمال العراق في 25 نيسان/أبريل 2022 © ا ف ب احمد الربيعي حبش (العراق) (أ ف ب) – في اللهجة العراقية كلمة “ماكو” تعني “لا شيء”.يكررها عيسى كثيراً بقوله “ماكو كهرباء، ماكو بيت”، فبعد ثماني سنوات على المعارك الضارية مع تنظيم الدولة الاسلامية، لا تزال […]

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