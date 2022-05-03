الزاملي يهنئ شبكة الإعلام بالذكرى 66 لتأسيس التلفزيون العراقي

2022/05/03 | 16:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعهنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، منتسبي شبكة الإعلام العراقي من القائمين على إدارتها والكوادر الإعلامية والفنية والإدارية بالذكرى 66 لتأسيس التلفزيون العراقي. ودعا الزاملي حسب بيان لمكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، منتسبي شبكة الإعلام للاستمرار بذات الهمة والمثابرة لمواصلة مسيرة بناء العراق الديمقراطي الجديد".وأضاف، أن "الإعلام أحد أبرز الأسلحة لمحاربة التطرف والإرهاب والفكر المنحرف، فضلا عن كونه وسيلة فاعلة ومؤثرة لتوعية الجمهور بمخاطر المظاهر السلبية، التي طرأت على مجتمعنا من انتشار للمخدرات والجريمة المنظمة والعنف، وايضاً التعاون لمحاربة وكشف الفساد والتوعية باحترام القوانين والدستور والمساهمة في بناء العراق".

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