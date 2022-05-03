روسيا تهاجم مصنع آزوفستال آخر جيوب المقاومة في ماريوبول بالطيران والمدفعية

2022/05/03 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من منطقة مصنع الصلب آزوفستال وسط أصوات انفجارات شديدة.

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