كيف سيكون شكل زر تعديل تغريدات تويتر؟

2022/05/03 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..أصبح زر التعديل فى تويتر حقيقة واقعة رسميًا – بعد أن كان مجرد مزحة لفترة طويلة، ووفقا لجين مانشون وونج، المتخصصة فى العثور على ميزات مخفية في كود الشركات والتى قدمت أول نظرة على ما قد تبدو عليه، حيث لا تزال الخدمة قيد التطوير.تتوقع وونج أن يكون جزء التعديل بسيطًا […]

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