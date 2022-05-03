الداخلية تروي تفاصيل الإيقاع بأخطر شبكة دولية لتجارة المخدرات في العراق - عاجل

2022/05/03 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإيقاع بأخطر شبكة دولية لتجارة المخدرات في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات إستخبارية تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسم مكافحة مخدرات (البصرة ) من إلقاء القبض على شبكة دولية لتجارة المخدرات متكونة من متهمين اثنين وضبط بحوزتهما ( 10 كيلو ) و (200 غرام) من مادة الكريستال المخدرة والتي كانت معدة للتهريب إلى إحدى دول الجوار".

وأضافت انه "تم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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