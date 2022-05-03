تصريحات لافروف حول أصل يهودي لهتلر تثير غضب اسرائيل

2022/05/03 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 27 نيسان/أبريل 2022 © تصوير مشترك/اف ب/ارشيف يوري كوتشتكوف القدس (أ ف ب) – أثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول وجود أصل يهودي لهتلر غضب اسرائيل التي استدعت السفير الروسي، واستياء بعض الدول الغربية.وكررت موسكو مرارا أنها تريد “نزع أسلحة” أوكرانيا الجمهورية السوفياتية السابقة […]

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