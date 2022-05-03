في بيت عنيا.. الحياد جوهر لبنان

2022/05/03 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "البطريركية المارونية هي التي سعت لإقامة لبنان، ومنحته شعارها المستوحى من العهد القديم، أي الأرزة، وتصورته دولة مستقلة عن النفوذ العربي والاسلامي في المنطقة"

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