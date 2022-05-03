العراق يسجل تراجعا كبيرا في اصابات بكورونا

2022/05/03 | 16:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق أمس 72 إصابة بكورونا.

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