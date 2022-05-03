غداً.. 4 مباريات في ممتاز الكرة

2022/05/03 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تفتتحُ، غداً الأربعاء، الجولةُ (30) من مُنافساتِ الدوري المُمتاز بإقامةِ أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "يوم غد سيشهد إقامة أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات".وأضاف البيان، أنه "في الساعةِ الرابعة عصراً تجري مباراةُ فريق سامراء مع ضيفه النجف في ملعبِ الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ، وفي التوقيتِ نفسه يلتقي فريق القاسم ضيفه فريق الديوانية بملعبِ الكفل في محافظةِ بابل".وأشار إلى أنه "في الساعة السابعة مساءً يستقبلُ فريقُ الميناء ضيفه فريق الكرخ في ملعبِ الفيحاء بمدينةِ البصرة".وتختتم مبارياتُ اليوم الأول للجولةِ بلقاء فريق الشرطة، مُتصدر الترتيب، مستضيفه فريق نفط ميسان بملعبِ ميسان الأولمبي في مدينةِ العمارة، وذلك في الساعةِ العاشرة ليلا".

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