حكايات من الفولكلور الكردي - حسن الصياد - ماجد الحيدر

2022/05/03 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر حسن الصيادترجمة: ماجد الحيدريحكى أن صياداً اسمه حسن كان يفهم لغات كل الحيوانات والطيور.



في أحد الأيام، وبينما هو خارج للصيد في البرية، رأى ثعباناً عجوزاً يتقاتل مع حية شابة جميلة، أدرك حسن أن الثعبان العجوز يحاول اغتصاب الحية التي دافعت عن نفسها بضراوة.



استاء حسن للغاية وسحب سهماً من جعبته وسدده نحو الثعبان، لكنه أخطأه وأصاب الحية الشابة وجرحها.



وصادف أن تلك الحية كانت ابنة ملك الثعابي ......





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