بنزيمة الأقرب للكرة الذهبية.. ومنافس أفريقي

2022/05/03 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل وضع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يدا على الكرة الذهبية؟ مهاجم ريال مدريد الإسباني يحبس الأنفاس هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولا يرى الخبراء منافسا غيره لخلافة الأرجنتيني ليونيل ميسي على قائمة الفائزين بالجائزة المرموقة.

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