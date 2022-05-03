عمليات ميسان تشرع بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بعيد الفطر (صور)

2022/05/03 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، بالشروع في تنفيذ خطتها الأمنية لعيد الفطر المبارك.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي باشرت القطعات الأمنية في محافظة ميسان والاقضية والنواحي بتنفيذ خطتها الأمنية لعيد الفطر المبارك".

وأضاف البيان أنه "تم تأمين الحماية للمراقد الدينية ودور العبادة والمساجد والأماكن الترفيهية حسب ما تم توزيعه للقطعات الأمنية".

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