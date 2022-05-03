الخطوط الجوية العراقية: جاهزون لرفع الحظر الأوروبي

2022/05/03 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مدير الخطوط الجوية العراقية عباس عمران الزبيدي، جاهزية الناقل الوطني بشكلٍ كامل لرفع الحظر الأوروبي المفروض عليه منذ سنوات.

وجاء في بيان لوزارة النقل، أنه "استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التحضيرية التي تجريها الخطوط الجوية العراقية مع سلطة الطيران المدني العراقي وخبراء اتحاد النقل الجوي الدولي IATA، عقدت إدارة الشركة اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً معهم تمهيداً للاجتماع يوم غدٍ الأربعاء الذي سيناقش ملف رفع الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر".

وأكد مدير عام الشركة عباس عمران الزبيدي، بحسب البيان، "جاهزية الناقل الوطني بشكلٍ كامل لرفع الحظر المفروض عليه منذ سنوات بعد أن تم إنجاز جميع المتطلبات والالتزامات التي اشترطتها IATA فضلاً عن التطور الكبير الذي حققته الخطوط الجوية العراقية لتطوير جميع مفاصلها".

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