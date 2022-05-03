ماذا يعني إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في تاريخ 9 مايو؟.. مراسلة CNN تشرح السبب

2022/05/03 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم التاسع من شهر مايو/أيار، المعروف باسم "يوم النصر" في روسيا، حيث يتم إحياء ذكرى إلحاق البلاد الهزيمة بالنازيين في عام 1945، قد يتم إعلان الحرب على أوكرانيا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وغربيين.وتوضح ناتاشا برتراند مراسلة CNN في البيت الأبيض في تقريرها، ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل هجوم روسيا على أوكرانيا.

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