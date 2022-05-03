مقتل 7 جنود أتراك وتعزيزات عسكرية لهذه القاعدة



مقتل 7 جنود أتراك وتعزيزات عسكرية لهذه القاعدة
2022/05/03 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/دهوك..

كشف عضو حزب العمال الكردستاني آرام بايك، الثلاثاء، عن مقتل 7 جنود أتراك في اشتباكات دارات مع مقاتلي الحزب بمناطق متفرقة من إقليم كردستان.

وقال بايك في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “7 جنود أتراك قتلوا صباح اليوم نتيجة محاولة القوات التركية التقدم باتجاه مناطق الزاب، فتم التصدي لهك من قبل عناصر حزب العمال وإبعادهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 7 جنود أتراك وتعزيزات عسكرية لهذه القاعدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 7 جنود أتراك وتعزيزات عسكرية لهذه القاعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).



واصل القراءة على وكالة المعلومة


Sponsored Links