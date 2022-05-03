مقتل 7 جنود أتراك وتعزيزات عسكرية لهذه القاعدة

2022/05/03 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..كشف عضو حزب العمال الكردستاني آرام بايك، الثلاثاء، عن مقتل 7 جنود أتراك في اشتباكات دارات مع مقاتلي الحزب بمناطق متفرقة من إقليم كردستان.وقال بايك في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “7 جنود أتراك قتلوا صباح اليوم نتيجة محاولة القوات التركية التقدم باتجاه مناطق الزاب، فتم التصدي لهك من قبل عناصر حزب العمال وإبعادهم […]

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