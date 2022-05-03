2022/05/03 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/دهوك..
كشف عضو حزب العمال الكردستاني آرام بايك، الثلاثاء، عن مقتل 7 جنود أتراك في اشتباكات دارات مع مقاتلي الحزب بمناطق متفرقة من إقليم كردستان.
وقال بايك في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “7 جنود أتراك قتلوا صباح اليوم نتيجة محاولة القوات التركية التقدم باتجاه مناطق الزاب، فتم التصدي لهك من قبل عناصر حزب العمال وإبعادهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 7 جنود أتراك وتعزيزات عسكرية لهذه القاعدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف عضو حزب العمال الكردستاني آرام بايك، الثلاثاء، عن مقتل 7 جنود أتراك في اشتباكات دارات مع مقاتلي الحزب بمناطق متفرقة من إقليم كردستان.
وقال بايك في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “7 جنود أتراك قتلوا صباح اليوم نتيجة محاولة القوات التركية التقدم باتجاه مناطق الزاب، فتم التصدي لهك من قبل عناصر حزب العمال وإبعادهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 7 جنود أتراك وتعزيزات عسكرية لهذه القاعدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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