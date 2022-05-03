2022/05/03 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من إلغاء حق المرأة في الاختيار، بعد أن نشرت صحيفة، وثيقة مسربة تظهر اعتزام المحكمة العليا الأميركية إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته عام 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.

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