2022/05/03 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن حق المرأة في الإجهاض "أساسي"، بعد أن نشرت صحيفة "بوليتيكو" ما قالت إنه مسودة رأي من شأنها إلغاء الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد"، التي تؤكد شرعية حق النساء في إجراء عملية إجهاض بموجب التعديل الرابع عشر.

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