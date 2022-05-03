2022/05/03 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عن حزمة مساعدات عسكرية بريطانية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (376 مليون دولار).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون لدى إعلانه حزمة مساعدات عسكرية جديدة: "أوكرانيا ستنتصر وتعود حرة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون لدى إعلانه حزمة مساعدات عسكرية جديدة: "أوكرانيا ستنتصر وتعود حرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).