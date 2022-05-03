2022/05/03 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة سيطرحها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود لبارزاني على القوى الشيعية.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المبادرة تهدف لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الشيعية وإنهاء حالة الإنسداد السياسي في البلاد".

وأضاف أن "بارزاني كانت له مبادرة بجمع القوى السنية، ونعتقد بأن أصل المشكلة هو داخل البيت الشيعي".

وأكد أن "مبادرة بارزاني ستطرح على التيار الصدري والإطار التنسيقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمع السنة وسيجمع الشيعة.. حزب بارزاني يكشف عن مبادرة يطرحها زعيمه لحل الانسداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمع السنة وسيجمع الشيعة.. حزب بارزاني يكشف عن مبادرة يطرحها زعيمه لحل الانسداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).