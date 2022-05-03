نبأ غير سار

2022/05/03 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، موعد وصول موجة الغبار التي ستضرب العاصمة بغداد.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موجة غبار ستضرب شمال الانبار يوم الاربعاء، في الليل، ولكن شدتها ليس بهذا التهويل المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن "تأثير الموجة سيكون سريعا على المناطق التي تدخلها، وتبدأ من شمال الانبار بليل الاربعاء، ثم تتجه لصلاح الدين ووسط نينوى وتصل العاصمة بغداد الفجر، ثم مدن الفرات الاوسط بالصباح ثم مدن الجنوب بعدها".

وبين أن "فترة بقاءه في منطقة التأثير من 4-5 ساعات وبعدها تتلاشى، مثلا العاصمة بغداد ستتأثر بالموجة فجر الاربعاء وتنتهي ذروتها مابين الساعه 8-9 صباحا وهكذا بالنسبه لباقي المناطق".

وبين ان "نشاط الرياح السطحية الشمالية يعد عاملا مساعدا في دفع موجات الغبار وعدم استقرارها ، ليس كتأثير الموجة السابقة".

وتابع عطية: "يجب علينا ان نتعايش مع الغبار لانه سيكون جزءا من يومنا".

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