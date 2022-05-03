2022/05/03 | 18:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fI0PeG-OmPo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابا الفاتيكان يدخل على خط الأزمة الروسية الأوكرانية ويطلب الاجتماع ببوتين في موسكو في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابا الفاتيكان يدخل على خط الأزمة الروسية الأوكرانية ويطلب الاجتماع ببوتين في موسكو في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).