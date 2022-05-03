موجة جديدة قادمة.. متنبئ جوي: علينا التعايش مع الغبار

2022/05/03 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

علق الراصد الجوي صادق عطية، الثلاثاء، على الأنباء التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قدوم موجة غبار "هائلة" إلى البلاد يوم غد.

وقال عطية عبر منشور على صحفته في فيسبوك: "يوجد موجة غبار يوم الاربعاء ليلاً تبدأ من شمال الأنبار لكن ليست بهذا التهويل الذي نراه في الصفحات".

وأوضح، أن "تأثير الموجه سيكون سريعاً على المناطق التي يؤثر بها"، مبيناً أنها "تبدأ من شمال الأنبار ليلاً ثم تتجه لصلاح الدين ووسط نينوى والعاصمة بغداد فجراً، ثم مدن الفرات الاوسط صباحاً ثم مدن الجنوب بعدها".

ولفت الى ان "فترة بقاء الموجة في منطقة التأثير من 4-5 ساعات وبعدها تتلاشى"، متابعاً: "مثلا العاصمة بغداد تتأثر بالموجة فجر الاربعاء وتنتهي ذروتها ما بين الساعة 8-9 صباحا وهكذا بالنسبة لباقي المناطق".

واشار الى ان "نشاط الرياح السطحية الشمالية يعتبر عامل مساعد في دفع موجات الغبار وعدم استقرارها، ليس كـ تأثير الموجة السابقة".

واختتم قائلاً "يجب علينا ان نتعايش مع الغبار لأنه سيكون جزءا من يومنا".

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