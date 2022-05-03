غداً.. انطلاق جولة جديدة من دوري الكرة الممتاز

2022/05/03 | 18:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تفتتحُ، غداً الأربعاء، الجولةُ (30) من مُنافساتِ الدوري المُمتاز للموسم الحالي 2021/ 2022 بإقامةِ أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.ففي الساعةِ الرابعة عصراً تجري مباراةُ فريقي سامراء مع ضيفه النجف في ملعبِ الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ.وفي التوقيتِ نفسه يلتقي فريق القاسم ضيفه فريق الديوانية بملعبِ الكفل في محافظةِ بابل.[…]

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