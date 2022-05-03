شاهد بالفيديو.. الياسري : العراق هو الخاصرة الايرانية في المنطقة !!

2022/05/03 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3Saq0BDA7mg

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