2022/05/03 | 18:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u9Nmtv9MbgY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الامنية تسيطر على الوضع في سنجار.. وتحذيرات من عواقب وخيمة بسبب السلاح المنفلت) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوات الامنية تسيطر على الوضع في سنجار.. وتحذيرات من عواقب وخيمة بسبب السلاح المنفلت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).