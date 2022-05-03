2022/05/03 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن روسيا تشن هجوما عنيفا على مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، في حين أكد مراسل "الحرة" سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف الروسي على المصنع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بين المدنيين.. روسيا تشن "هجوما عنيفا" على مصنع "آزوفستال") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بين المدنيين.. روسيا تشن "هجوما عنيفا" على مصنع "آزوفستال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).