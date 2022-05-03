المحكمة العليا الأمريكية تؤكد صحة

2022/05/03 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إن المحكمة العليا ستحقق في إصدار مسودة رأي من شأنها إسقاط حكم قضية "رو ضد وايد" الذي يؤكد حق المرأة في الإجهاض، ووصف الواقعة بأنها "خرق فردي وفاضح للثقة".

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