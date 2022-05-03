زلزال يهز شمال شرقي إيران

2022/05/03 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الرصد الزلزالي في الجمهورية الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن حدوث زلزال هز شمال شرقي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "زلزال بلغت قوته 4,1 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة خراسان الشمالية، شمال شرقي إيران".

وبينت أن "الزلزال متوسط القوة وقع اليوم في قرية (رباط قره بيل) وتم تحديد بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وأكدت أن "فرق الإسعاف اسرعت إلى مكان الحادث ولكن لم يرد تقرير بعد عن الخسائر المحتملة للزلزال".

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