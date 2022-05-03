2022/05/03 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصفة الترابية تبدأ مشوارها من جديد بالأنبار وتتجه نحو بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاصفة الترابية تبدأ مشوارها من جديد بالأنبار وتتجه نحو بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاصفة الترابية تبدأ مشوارها من جديد بالأنبار وتتجه نحو بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).