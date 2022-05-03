خطة إردوغان لـ

2022/05/03 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن حديث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بخصوص "خطة العودة الطوعية للاجئين السوريين" ليس جديدا، إلا أن طرحه في التوقيت الحالي أثار الكثير من التساؤلات، فيما انعكس السياق الخاص به سلبا على أوساط السوريين، وهو ما أشارت إليه طبيعة تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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