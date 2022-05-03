قانوني يقترح عقوبة بديلة لأب الذي جرب الرماية على ابنه

2022/05/03 | 19:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقوبات ليست للانتقام انما للاصلاح والتقويم.

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