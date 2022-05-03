2022/05/03 | 19:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم الصحافة العالمي .. الصحافة العراقية في مرمى التهميش) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NmbDa0WcwWY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم الصحافة العالمي .. الصحافة العراقية في مرمى التهميش) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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