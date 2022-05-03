2022/05/03 | 19:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yFMc0yzuX4Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهديدات نواب الحشد | القنصلية الكويتية تجري عملية إخلاء لمقرها في البصرة وتنقل ملفات مهمة الى الكويت) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تهديدات نواب الحشد | القنصلية الكويتية تجري عملية إخلاء لمقرها في البصرة وتنقل ملفات مهمة الى الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).