التعليم بين الإيديولوجيا والبيداغوجيا - الطاهر المعز

2022/05/03 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز القسم الأولنُمُوّ الطفل واكتساب المهارات اللُّغَوِيّةيلاحظ الكبار، والوالدان بشكل خاص، قُوَّةَ الملاحظة لدى الأطفال الصّغار، وسُرْعَة التّعلم وتقليد الكبار، ويتساءل المُهتمُّون بعلوم التربية، وعلم النفس وبالتّعليم، عن مَسار اكتساب المهارات اللُّغُوِية لدى الطّفل، وعمومًا لا توجد دراسات كثيرة حول كيفية تطور المكتسبات اللُّغَوِية حتى تَصِلَ إلى اكتساب بُنْيَة اللُّغَة التي تمكّن الطّفل من ال ......





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